Квартиру тщательно обработали: следы крови экс-мэра Самары нашли на стремянке

В квартире экс-мэра Самары Виктора Тархова провели обыск. Эксперты-криминалисты нашли следы крови на стремянке и пятна на паркете.

Подробности сообщает mk.ru.

Установлено, что квартиру тщательно обработали – о санобработке просила внучка. Несмотря на это, найдены следы крови на стремянке – предположительно, они принадлежат Тархову.

Эксперты обнаружили пятна на паркете, но они деградировали под воздействием щелочи, которую могла использовать убийца.

Следователи работают со свидетелями, в том числе таксистами – услугами перевозчиков внучка Тархова пользовалась последние недели.

Ранее криминалист Михаил Игнатов прокомментировал исчезновение и убийство Тархова и его жены. Эксперт считает, что внучка задержана объективно, но действовать в одиночку она не могла – были подельники.