В Москве перфоратор упал со сталинской высотки и едва не убил беременную женщину

В Москве в ходе реконструкции знаменитой сталинской высотки на проходившую мимо беременную женщину рухнул перфоратор. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне улице Садовая-Спасская, где последние несколько месяцев идет реконструкция здания. 22-летняя будущая мать, находившаяся на четвертом месяце беременности, проходила мимо этого дома, когда с большой высоты на нее рухнула часть перфоратора.

В результате женщина получила сотрясение головного мозга и сильный ушиб носа, однако ребенок, которого она ждет, не пострадал.

«Слава Богу, что мой малыш не пострадал, а вот нос, глаз, щека сильно болят и опухли. Тошнит, голова кружится. Я потом узнала, что на меня свалился большой кусок железяки – насадка от строительного перфоратора, которым долбят плитку, размером примерно 25 см. Она еще и острая была!», - поделилась пострадавшая.

В настоящий момент женщина обратилась в полицию с просьбой провести по данному факту проверку и наказать виновных.

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