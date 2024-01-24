В Москве пенсионерка заказала убийство сына за 1 млн рублей из-за квартиры

В Москве пенсионерка решила расправиться с сыном из-за имущественных споров. Она заказала его убийство, но осуществить план не смогла. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, 68-летняя жительница столицы и ее 42-летний наследник ругались из-за квартиры и скопленных денег. В какой-то момент женщине это надоело, и она решила избавиться от претендента на жилплощадь. Пообщавшись с подругой, она поняла, что нужно найти «наемника». Потратить на «заказ» они собирались 1 миллион рублей.

В итоге исполнитель все-таки нашелся. Вот только вместо того, чтобы совершить убийство, он отправился в полицию. Правоохранители инсценировали преступление и отправили пенсионерке фото «тела». После этого ее и сообщницу удалось задержать во время передачи денег.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемым грозит по десять лет колонии.

Ранее в Забайкалье мужчина проник на территорию чужого жилого дома и едва не задушил 10-летнего ребенка на глазах у его матери.