В Москве пенсионерка услышала «голоса в голове» и зарезала больную дочь

Днем 21 ноября в одной из московских квартир произошло жуткое убийство, напоминающее сценарий фильма ужасов. 86-летняя женщина искромсала ножом 52-летнюю дочь с диагнозом ДЦП.

Пенсионерка проживала со своей наследницей в трехкомнатной квартире. По предварительным данным, старушка услышала «голоса в голове» из-за которых у нее помутился рассудок.

Она взяла нож и набросилась на родную дочь. Женщина нанесла ей по меньшей мере 15 ударов в шею и грудь. Жертва пыталась оказать сопротивление, но скончалась от полученных ранений.

Тело обнаружил 62-летний супруг второй дочери пенсионерки. На данный момент устанавливаются точные обстоятельства и причины убийства.

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