В Москве пенсионерка отдала более миллиона рублей за тариф сотовой связи

69-летнюю пенсионерку развели на сумму более миллиона рублей. Ей позвонили фейковые представители сотового оператора и рассказали о «выгодном» тарифе. Об этом сообщает Telegram-канал прокуратуры Москвы.

Пожилую женщину убедили в том, что мобильную связь переводят на другие вышки обслуживания, в связи с чем ей полагается более выгодный тарифный план. Мошенники попросили пенсионерку установить на мобильный телефон приложение и продиктовать код из смс, а затем спокойно ждать завершения операции. Жительница столицы сделала все это и положила телефон экраном вниз.

Спустя некоторое время пенсионерке поступили несколько уведомлений о переводах. Злоумышленники дистанционно оплатили с ее карты товары на сумму более миллиона рублей. Тогда женщина поняла, что попала в ловушку аферистов, и обратилась за помощью в полицию.

На данный момент специалисты занимаются установлением лиц, причастных к преступлению. Ситуацию взяла под контроль Бабушкинская межрайонная прокуратура.

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