В Москве пенсионер выпил жидкость для снятия лака, перепутав ее с лекарством

65-летний житель района Выхино-Жулебино в Москве выпил жидкость для снятия лака — он перепутал ее с лекарством. После этого мужчина умер в реанимации.

Пенсионер недавно перенес два инсульта, и ему прописали целый ряд лекарств. Также мужчина страдал от хронической аритмии, пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Как пояснила супруга пенсионера, мужчина перепутал пузырек от медикаментов с жидкостью для снятия лука и случайно глотнул последнюю.

В итоге пенсионеру стало плохо. Его увезли в реанимацию. Медики боролись за его жизнь около недели, но спасти так и не смогли. Мужчина умер от токсического действия разъедающих веществ.

Ранее в Подмосковье двухлетняя девочка отравилась наркотиками. Врачам удалось спасти ребенка. По версии родителей, дочь могла прикоснуться к чему-то в такси и затем облизать пальцы.