Утверждал, что проявляет отцовскую любовь: суд вынес приговор поцеловавшему в губы школьницу охраннику

В Москве вынесли приговор охраннику музыкальной школы, поцеловавшем в губы 10-летнюю девочку. Ему назначили 12,5 лет лишения свободы колонии исправительной колонии строгого режима.

Мужчину признали виновным по статье об иных насильственных действиях сексуального характера.

По данным mk.ru, одна из учениц пришла на занятия по классу гитары в музыкальную школу. На входе ее встретил 68-летний охранник, который работал к тому времени месяц в учебном заведении. Пожилой мужчина утверждал, что девочка доброжелательно общалась с ним и даже угостила конфетой — школьница этого и не скрывала. Позднее назойливое внимание охранника ее смутило, и во время разговора он внезапно поцеловал ее в губы.

Испугавшись, девочка сразу рассказала обо всем учительнице. Педагог сразу позвонила маме ребенка и вызвала полицию. Охранника задержали и возбудили уголовное дело.

Мужчина утверждал, что у него никогда не было детей, поэтому через поцелуй хотел реализовать отцовские функции. Известно, что до этого мужчина был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

