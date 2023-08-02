В Москве пассажир избил таксиста, который запретил пить алкоголь в салоне

В Москве водитель такси отказался везти пассажира из-за того, что тот зашел в салон с бутылкой и собирался распивать алкоголь во время поездки. Тогда клиент, сидящий на переднем сиденье, принялся избивать его кулаками.

О происшествии сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Хохловском переулке. Мужчина сел в машину с бутылкой. Он был не один, а с женщиной и ребенком. Однако водитель их не повез.

Сначала он получил несколько ударов в салоне. Потом мужчины вышли, и избиение продолжилось на улице.

Водитель вернулся в машину в крови и вызвал полицию. Злоумышленника сейчас разыскивают.

Ранее сообщалось, что в Челябинске три женщины обратились в полицию после того, как таксист отказался их везти из-за веса и начал драку.