Нагрубил и затеял драку: таксист отказался везти пассажирок из-за их веса

Три полные женщины из Челябинска написали на таксиста заявление в полицию, так как он отказался их везти из-за веса и устроил драку. Об этом сообщает телеканал «НТВ».

Одну из пострадавших зовут Светлана. Она вместе с дочерью и подругами вызвала такси, но водитель сразу сказал женщинам, что их вес не соответствует нормам перевозок, после чего попросил выйти из автомобиля.

По словам Светланы, мужчина начал их оскорблять, а затем замахнулся на дочь и заявил, что выкинет всех из машины, если они не выйдут сами.

«Бить хотел в лицо, то есть он старался бить прямо в лицо. Я прикрывалась, синяки тоже на руках, везде», – добавила женщина.

Драка продолжилась уже на улице. Пока таксист бил одних, остальные старались переключить его внимание, нанося удары по автомобилю. Это разозлило мужчину еще больше.

«Не поняла, как я очнулась на асфальте. Возле меня стоит ребенок и кричит: «Мама, мама!» Он же еще поехал со Светой, она держалась за машину, чтобы не упасть. Он с ней поехал, включилось зажигание», – рассказала вторая пострадавшая, Наталья Пономарева.

При этом сам водитель утверждает, что конфликт начали женщины. По его словам, проблема была в том, что на заднем сидении в машине есть подлокотник, убирать который для комфорта пассажиров нельзя. Так, сзади могут разместиться только два человека, в то время как дамы пытались сесть все вместе. Таксист не видит своей вины в произошедшей потасовке.

«Я тронулся, поехал. Они не могли дверь закрыть – они полные. Я не собирался их везти, а они давай грубить», – пояснил он.

Тем не менее мужчина больше не сможет выполнять заказы сервиса, поскольку доступ к агрегатору ему ограничили.

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