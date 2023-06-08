13:03, 08 июня 2023
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Школьник устроил стрельбу на юге Москвы
В Москве девятиклассник выстрелил другу в лоб на детской площадке.
Восьмиклассник был госпитализирован с ранением в область лба в Москве.
Об этом сообщает РЕН ТВ.
Происшествие произошло на Нагатинской набережной. Во время игры около дома на детской площадке девятиклассник выстрел своему другу в лоб. Последний был госпитализирован.
Как сообщается, «один из школьников выстрелил из пистолета, возможно игрушечного, в голову восьмикласснику. После этого он поспешил скрыться с места происшествия».
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства и причины случившегося.
Напомним, в мае этого года появилась информация, что в Иркутской области во время игры 5-летняя девочка выстрелила в брата из пистолета.