В Москве пациентка клиники загорелась во время операции

В четверг, 19 января, стало известно, что в одной из московских клиник случилось возгорание прямо во время операции. Пациентка, которой проводили процедуры, загорелась и получила сильные ожоги.

Инцидент произошел еще 9 декабря, однако о случившемся сообщили СМИ только сейчас. Сообщается, что возгорание возникла неожиданно, когда на операционном столе лежала женщина. Огонь распространялся с большой скоростью. До устранения проблемы пациентка успела серьезно пострадать. Она получила серьезные ожоги груди, спины и шеи. О ее дальнейшей судьбе пока ничего не ясно.

Следственные органы проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Пока нет информации о причине возникновения огня.

Ранее стало известно о смерти 16-летнего молодого человека из Москвы. Подросток скончался из-за редкой формы бессонницы – семейной фатальной. Она передается генетическим путем. Всего насчитывается всего несколько семей в мире, страдающих от данного заболевания. Отмечается, что оно начинает проявляться в возрасте от 13 до 60 лет. Прожить с такой бессонницей можно до 36 месяцев.