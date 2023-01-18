Смертельная бессонница: подросток из Москвы скончался от редкой семейной болезни

В Москве умер шестнадцатилетний подросток из-за редкой формы бессонницы. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Подчеркивается, что школьник страдал от неизлечимого заболевания – фатальной семейной бессонницы. Такое заболевание передается наследственным путем. Тело нашли в квартире дома на Южнобутовской улице.

Фатальная семейная бессонница (fatal familial insomnia, FFI) - редкое неизлечимое наследственное, нейро-дегенеративное прионное заболевание, при котором больной неизбежно умирает от бессонницы. На данный момент известно всего несколько десятков семей, страдающих этой болезнью.

Такая форма бессонницы начинается в возрасте от 13 до 60 лет. Прожить с таким заболеванием можно до 36 месяцев. На последней стадии, которая длится около полугода пациент уже не может говорить и реагировать на окружающее, а также быстро теряет вес.

Ранее мы писали о том, как с помощью зеркала и языка выявить опасные заболевания. Язык является «зеркалом» здоровья человека. С древних времен по его внешнему виду можно определить состояние органов нашего организма и выявить заболевания на ранних стадиях.