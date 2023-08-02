В Москве отец случайно отравил двух маленьких дочерей вместо тараканов

В Москве отец, желавший избавиться от тараканов в квартире, случайно едва не убил двух маленьких дочерей. Средство от вредителей подействовало не на насекомых, а на детей, и их пришлось экстренно госпитализировать. Об этом сообщает Life.ru.

Как стало известно, мужчина решил заняться истреблением тараканов в квартире в районе Вешняки. Он самостоятельно купил отраву и стал распределять ее по комнатам. В одной из них в этот момент находились его дочери. Девочки играли, когда в какой-то момент им обеим стало резко плохо. Отмечается, что они даже начали терять сознание.

Обеспокоенный отец вызвал бригаду скорой помощи, и детей госпитализировали. На данный момент они находятся в больнице с диагнозом «сильное токсикологическое отравление». Состояние пациенток не уточняется. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Казани мужчина проник в чужой дом и попытался изнасиловать девочку. Однако задуманное осуществить злоумышленнику не удалось. Испуганный ребенок так сильно закричал, что привлек внимание свидетелей, поспешивших к нему на помощь.