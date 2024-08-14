В Москве отец попал молотком в голову годовалого сына

В Москве отец попал кухонным молотком в голову годовалого сына. Малыша госпитализировали.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Инцидент произошел 12 августа в квартире на Кленовом бульваре. Мужчина был пьян и взял в руки молоток, затем стал расхаживать с ним по квартире. Мать ребенка хотела отнять инструмент, но тот отбросил молоток в сторону и попал в голову малыша. К счастью, орудие задело его по касательной.

Сделанный в больнице рентген показал, что все в порядке. Женщина с ребенком отправились в полицию, чтобы написать объяснительную.

Она утверждает, что отец ребенка выпивает на протяжении полугода, много времени проводит в соцсетях. В день происшествия она гуляла с детьми на улице, а по возвращении нашла дома пьяного мужчину.

В начале июля сообщалось, что двухлетней дочери участника СВО сделали трепанацию черепа. Выяснилось, что сожитель матери бросил девочку об угол шкафа из-за плача.