Дочери участника СВО сделали трепанацию черепа после нападения сожителя ее мамы

Двухлетней дочери участника СВО в Архангельской области сделали трепанацию черепа после домашнего насилия.

Когда отец девочки Даниил вернулся с СВО в конце мая, то узнал, что его ребенок попал в реанимацию. По предварительным данным, сожитель бывшей жены военнослужащего бросил девочку на угол шкафа из-за ее плача. От удара она получила черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга тяжелой степени.

Чтобы удалить гематому, девочке пришлось делать трепанацию черепа. Кроме того, в больнице у ребенка диагностировали перелом ноги, анемию, истощение и пневмонию.

«Когда я увидел, узнал, что у моего ребенка полголовы в шрамах, в скобах, я сознание терять начал», - рассказал Даниил порталу 29.ru.

В настоящее время участник СВО добивается лишения его бывшей супруги родительских прав и намерен воспитывать девочку самостоятельно.

Сожитель матери, 22-летний ранее судимый мужчина, в настоящее время находится под стражей, против него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего).

Ранее мы сообщали, что в Томской области мужчина выстрелил в ногу знакомому, чтобы попасть в колонию, а оттуда - на СВО.