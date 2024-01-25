В Москве обнаружили трупы братьев-близнецов: что удалось выяснить

25 января в Москве на улице Зеленоградская в квартире были обнаружены трупы 42-летних братьев-близнецов. Известно, что они пролежали в помещении как минимум две недели. Об этом сообщает mk.ru.

Как удалось выяснить, погибшие были инвалидами и злоупотребляли спиртными напитками. Родственники братьев рассказали, что мужчинам была диагностирована неврология нижних конечностей, они были физически ограничены в перемещении. Кроме того, за одним из близнецов периодически ухаживал социальный работник.

30 декабря прошлого года бывшая жена одного из братьев звонила и поздравляла с наступающими праздниками, однако впоследствии мужчина перестал выходить на связь. Также родственники звонили близнецам 11 января, но на связь они уже не выходили.

Ранее сообщалось о том, что была раскрыта возможная причина смерти трех мужчин на севере Москвы.