Названа возможная причина загадочной смерти трех мужчин в Москве

Родственники одного из загадочно погибших мужчин на севере Москвы раскрыли возможную причину смерти. Россияне могли отравиться наркотиками. Об этом сообщает издание mk.ru.

По данным источника, 48-летняя женщина рассказала, что была в доме в тот момент, когда ее сын проводил время с друзьями в своей комнате. Чтобы не мешать им, она ушла спать, а утром обнаружила трупы, когда попыталась разбудить молодых людей. Поняв, что сын и его приятели не дышат, женщина позвонила в экстренную службу. Медики зафиксировали смерть.

Пока неизвестно, отчего именно скончались мужчины. Однако есть предположение, что причиной могли стать запрещенные препараты. Об этом рассказали родственники другого погибшего. По их словам, он вполне мог принимать наркотики. Умершего близкие описали как закрытого, необщительного любителя аниме и рисования.

Выяснение всех обстоятельств произошедшего все еще продолжается.

Ранее в Свердловской области умер месячный малыш. Он перестал дышать, когда родители отмечали его рождение. Причем заметили взрослые это только спустя время.