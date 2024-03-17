Акробат цирка в Находке сорвался с колеса во время выполнения трюка. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По данным свидетелей происшествия, падение акробата с высоты произошло в момент, когда он выполнял трюк на «колесе смерти». Мужчина не удержался и упал на арену цирка.

Уточняется, что акробат приехал в Находку в составе Большого новосибирского цирка шапито «Звёздный». Как сообщили журналисты, пострадавший родом из Бразилии. После случившегося шоу остановили, на место происшествия прибыли медики. Сейчас мужчина проходит лечение в больнице, а руководство цирка решает дальнейшую судьбу номера.

Ранее похожая ситуация произошла в цирке Новосибирска. Там гимнастка упала с кольца, за которое держалась ногами. Девушку госпитализировали для дальнейшего обследования. Подробнее об этом читайте в нашем материале.