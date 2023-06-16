В Москве некурящего подростка жестоко избили до сотрясения мозга за отказ дать сигарету

В Москве хулиганы избили незнакомого подростка за отказ дать сигарету. Примечательно, что школьник не просто не хотел делиться, у него просто не было того, что у него просили, так как он не курил. О произошедшем стало известно РЕН ТВ.

Источник издания рассказал, что 17-летние парни были во дворе дома на Большой Академической улице, когда к ним подошли мужчина с девушкой и стали просить у них закурить. Несовершеннолетние отметили, что ничем не могут помочь, но такой ответ не устроил незнакомца. Он напал на одного из мальчиков и стал его бить, пока его спутница и другой участник конфликта пытались их разнять.

Подросткам удалось на время скрыться от агрессивного россиянина, однако через некоторое время он нагнал их вместе со своими товарищами на детской площадке. Один из школьников успел сбежать, а вот второму пришлось отдуваться за двоих. Его жестоко избили до серьезных травм. В больнице ему диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы лица и головы.

После произошедшего полиция начала поиск нападавших. Ведется расследование.

Ранее в Альметьевске подросток выстрелил из пневматического оружия в семилетнего мальчика.