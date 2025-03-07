В Москве неизвестный поджег дверь квартиры рэпера Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В Сети появилось видео поджога двери квартиры рэпера Noize MC*. Судя по кадрам, на стене рядом с жильем музыканта поджигатель оставил надпись «Привет врагу и предателю Ване Noize MC** от Пианиста».

Дверь удалось потушить, в здании сработала пожарная сигнализация.

Напомним, в конце февраля неизвестные подожгли дверь квартиры музыканта Левы «Би-2"** (признан иноагентом на территории РФ). Тогда рядом со стеной жилья также написали, что к поджогу причастен некий «Пианист».

Журналисты писали, что «Пианистом» является некий мужчина, который зарабатывает на заказных поджогах от 1,5 тысяч долларов.

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*признан иноагентом на территории РФ.

**признан иноагентом на территории РФ.