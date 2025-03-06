Подозрение на инфаркт: президента Южной Осетии Алана Гаглоева госпитализировали

Главе Южной Осетии Алану Гаглоеву потребовалась экстренная медицинская помощь. Президента республики доставили в больницу с подозрением на инфаркт, передает Telegram-канал Baza.

Как стало известно журналистам, 44-летний лидер почувствовал себя плохо сегодня днем. Ему вызвали скорую помощь. После осмотра медики приняли решение госпитализировать Гаглоева.

Президент Южной Осетии попал в кардиологическое отделение Республиканской клинической больницы. По предварительной информации, у него случился инфаркт. Однако в окружении главы такую информацию пока не подтверждают. Пресс-секретарь лидера рассказала журналистам, что у Гаглоева запланированный осмотр.

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали американского актера Дэниэла Барнса. Он получил серьезную травму во дворе дома.