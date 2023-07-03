В Москве неисправность газовой колонки довела 17-летнего подростка до больницы

В Москве после принятия ванны 17-летний юноша попал в больницу с отравлением угарным газом.

Об этом сообщает mk.ru.

Инцидент произошел в пятиэтажке на Икшинской улице в Москве. В ванной комнате квартиры установлена газовая колонка. На днях 32-летняя москвичка с сыном приехала к своему 37-летнему возлюбленному. Они собирались переночевать у него дома и на следующий день отправиться за город.

Перед сном они приняли душ. Сначала женщина почувствовала себя плохо в ванной: у нее участился пульс, появилась тошнота и головокружение. Позже эти же симптомы появились у ее сына. Когда была вызвана скорая, оказалось, что у подростка произошло отравление угарным газом. В настоящий момент он госпитализирован.

Позже выяснилось, что вытяжка газового водонагревателя была неисправна: газ не уходил в вентиляцию, оставаясь в помещении. Сотрудники газовой службы уже провели необходимые проверки.

Ранее похожие проблемы возникали у хозяина квартиры, его матери и даже кошки. Они неоднократно вызывали скорую, но выяснить причину плохого самочувствия им не удавалось.

До этого сообщалось, что в Хакасии более 40 человек отравились питьевой водой. Все они обратились к медикам с одинаковыми жалобами, и им был поставлен диагноз – острая кишечная инфекция. Жидкость они употребили после ремонта центрального водоснабжения, при котором были допущены ошибки.