36-летний житель Подмосковья умер после попытки вернуть бывшую сожительницу

В Подмосковье 36-летний мужчина умер при попытке вернуть бывшую сожительницу. Он напоролся на стеклянную дверь.

Подробности приводит сайт mk.ru.

По его информации, 26 мая мужчина пришел к 46-летней подруге в гости. Пара рассталась в начале года, а до этого на протяжении года сожительствовала. Выпив, они поссорились: мужчина стал угрожать подруге ножом. Она выбежала в подъезд, тот направился следом.

Позже женщина услышала хлопок, а вернувшись, увидела бывшего сожителя в крови, вокруг лежало разбитое стекло от двери подъезда. Мужчину доставили в больницу, но там он скончался.

Известно, что ранее он был судим, принимал наркотики. У женщина есть взрослый сын.

Ранее сообщалось, что в Норильске мужчина с ножом убил сожительницу, а также ранил ее 12-летнего ребенка.