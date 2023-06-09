«Делала то, что просила мама»: 10-летняя школьница рассказала, как снималась в видео для взрослых

10-летняя девочка из Ростовской области снималась в интимных видео по просьбе матери, которая впоследствии продавала их на иностранные сайты.

Об этом сообщает kp.ru.

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства преступления.

В отношении 37-летней матери заведено уголовное дело за «Насильственные действия сексуального характера» и «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов».

По данным статьям виновнице грозит лишение свободы сроком от 12 до 20 лет.

С девочкой уже поговорили следователи.

«В силу своего возраста ребенок не понимает пока, что происходило. Эмоциональное состояние девочки стабильное. Она говорит, что делала то, что просила мама. А еще все время повторяет, что очень ее любит», — сообщили сотрудники правоохранительных органов.

Психолог-сексолог прокомментировала, как поведение матери двоих детей скажется на детской психике. Она считает, что последствия могут проявиться еще очень не скоро, ведь пока что понимания случившегося у ребенка нет.

Также известно, что отец семьи знал о деятельности жены, но не подозревал, что младшая дочь участвует в работе матери. Свекрови, в свою очередь, не было известно о незаконной деятельности невестки.

При этом, мать уделяла много внимания учебе девочки и водила ее в спортивную секцию.

Напомним, в мае этого года в Подмосковье были задержаны родители, также заставлявшие своих несовершеннолетних детей сниматься в порно.