В Москве нашли мумию старушки, умершей полгода назад

В квартире на Бирюлевской улице в Москве нашли мумию старушки. Тело находилось в помещении более полугода.

Подробности происшествия сообщает РЕН ТВ.

15 августа 79-летнюю хозяйку обнаружили полицейские. Эксперты определили, что пенсионерка лежала 6-8 месяцев.

Труп направлен на экспертизу – точную причину смерти установят специалисты. По факту находки начата проверка.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге нашли мумии отца и сына. Тела пролежали пять лет.

Соседи умерших сообщили, что мужчины имели проблемы с головой, не выходили из дома, характеризовались скрытным поведением. Все это время жители дома не чувствовали запах. Несколько лет назад жильцы подавали заявления, чтобы пропавших отца и сына нашли. Однако квартиру вскрыли только сейчас.