Имели проблемы с головой, почти не выходили из дома: мумии отца и сына нашли в Екатеринбурге

Тела отца и сына обнаружили спустя пять лет в одной из квартир Екатеринбурга. Из-за чего умерли мужчины — пока неизвестно. Журналисты Ura.ru пообщались с жильцами дома, где все это время лежали две мумии.

Страшную находку сделали на Ангарской улице. По словам екатеринбуржцев, знакомых с ситуацией, накануне, 11 августа, по месту обнаружения трупов работали сотрудники правоохранительных органов. Мужчины, проживавшие в квартире, имели проблемы с головой и почти не выходили из дома, заявил один из жильцов. Из-за их скрытного поведения никто даже не подумал, что произошло что-то страшное.

Также собеседник журналистов сообщил, что несколько лет назад дальние родственники мужчин обращались к правоохранителям с просьбой найти пропавших отца и сына. Но тогда трупов обнаружено не было. Только сейчас, после очередного заявления, стражи порядка вскрыли квартиру и нашли там тела. До сих пор неясно, почему соседи умерших екатеринбуржцев все это время не чувствовали трупный запах.

Ранее в Москве обнаружили мумифицированное тело театрального режиссера Светланы Джимбиновой. Труп лежал в квартире с начала 2022 года.