В Москве напарница проткнула шпагой 15-летнюю школьницу на занятии по фехтованию

В Москве тренировка по фехтованию закончилась для 15-летней школьницы экстренной госпитализацией. Подростка пробили шпагой, которая оказалась без предохранительного наконечника.

Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.

По его информации, у девочки колотое ранение – напарница попала шпагой в район ключицы. Состояние школьницы оценивается как стабильное, несмотря на кровопотерю.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему на тренировке девочка была без нагрудной защиты.

Ранее в Кудрово 8-летняя девочка посетила пробное занятие по дзюдо и получила перелом руки. Соперник заломил ей руку, и школьница упала, повредив конечность. В больнице ей наложили гипс. После случившегося родители написали заявление в прокуратуру.