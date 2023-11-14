19:12, 14 ноября 2023
1 мин.
В Москве напарница проткнула шпагой 15-летнюю школьницу на занятии по фехтованию
© Freepik
В Москве тренировка по фехтованию закончилась для 15-летней школьницы экстренной госпитализацией. Подростка пробили шпагой, которая оказалась без предохранительного наконечника.
Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash.
По его информации, у девочки колотое ранение – напарница попала шпагой в район ключицы. Состояние школьницы оценивается как стабильное, несмотря на кровопотерю.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют, почему на тренировке девочка была без нагрудной защиты.
Ранее в Кудрово 8-летняя девочка посетила пробное занятие по дзюдо и получила перелом руки. Соперник заломил ей руку, и школьница упала, повредив конечность. В больнице ей наложили гипс. После случившегося родители написали заявление в прокуратуру.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Лилия КараеваТеги: