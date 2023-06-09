В Москве находящийся под присмотром няни 3-летний малыш умер, выпав с балкона на 7 этаже

В Москве под окнами многоэтажки на Кустанайской улице было обнаружено тело трехлетнего ребенка. Он выпал с балкона на седьмом этаже и разбился насмерть. Подробности узнало издание StarHit со ссылкой на прокуратуру столицы.

По информации ведомства, малыш был дома не один, а под присмотром няни. Женщина была близкой знакомой его матери. Она часто оставалась с мальчиком одна, и все было хорошо. 8 июня родительница в очередной раз попросила подругу посидеть с ее сыном, а сама ушла по своим делам.

Как ребенок оказался на балконе, и что в этот момент делала его няня – пока неизвестно. Каким-то образом ему удалось добраться до окна, так как лоджия была застеклена, после чего он не удержался и полетел вниз. Спастись у малыша практически не было шансов.

На данный момент проводится выяснение всех обстоятельств. Известно, что няне грозит уголовное наказание по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается.

Ранее в Рязанской области девушка родила ребенка в лесу, а затем поместила его в пакет и оставила умирать. Отмечалось, что изначально россиянка не планировала быть матерью, поэтому и ушла подальше от посторонних глаз, чтобы никто не узнал о появлении ее малыша на свет.