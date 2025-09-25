В Москве найден мертвым экс-председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Федотов

В Москве под окнами гостиницы в Шереметьево найдено тело бывшего председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Александра Федотова. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

К этому часу стало известно, что накануне Александр Федотов сообщил родственникам о поездке из Северной столицы в Волгоград. Его рейс предполагал пересадку в Москве. В столичном отеле он останавливался на три дня.

Позже его тело обнаружили без признаков жизни. Предположительно, экс-чиновник покончил с собой. Предсмертной записки рядом с трупом обнаружено не было.

Правоохранительные органы проверяют данную версию. Также сообщается, что Следственный комитет начал проверку по факту случившегося.

