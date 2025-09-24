«Созванивались ночью»: адвокат рассказал о последних часах жизни экс-чиновника Росимущества Авакяна

Адвокат Константин Тарасенко рассказал, что последний раз общался с экс-чиновником Росимущества Ленобласти Борисом Авакяном сегодня ночью. Напомним, его нашли мертвым в туалете генконсульства Армении на Большом проспекте Васильевского острова.

«Я с ним общался, мы созванивались последний раз в половине третьего ночи. Разговаривали о дальнейшей стратегии защиты по уголовному делу», - поделился адвокат с сайтом 78.ru.

По словам Тарасенко, Авакян был жизнерадостным человеком – защитник ни разу не видел его в подавленном состоянии или огорченным.

Адвокат опроверг информацию о том, что бывший чиновник сбежал из зала суда. Тарасенко рассказал: на момент избрания меры пресечения и решения вопроса о возобновлении следствия у Авакяна не было никакого статуса – ни обвиняемого, ни подозреваемого. Он также не являлся военнослужащим и, говорит адвокат, «военные не имели права вообще дальше как-то его удерживать».

Авакяна задержали в Петербурге 17 сентября. Он находился в федеральном розыске.

Ранее сообщалось о смерти певца и актера Владимира Вальвачёва. Ему было 74 года.