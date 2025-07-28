В Москве мужчины остановили пассажира, снимавшего девушку под юбкой в метро

В метро Москвы мужчины остановили пассажира, который снимал девушку под юбкой в метро. Незнакомцы потребовали у него удалить видео, пострадавшая собирается обратиться в полицию.

Об инциденте сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По его информации, происшествие случилось 15 июля. Неизвестный снимал девушку под юбкой на эскалаторе, когда она совершала переход со станции «Чеховская» на «Тверскую». Действия злоумышленника заметили другие мужчины – они остановили парня и заставили удалить видео при них.

Девушка заметила это и поняла, что извращенные действия совершили в отношении нее. Она поблагодарила своих защитников, те предупредили, чтобы девушка впредь была осторожна. Сам же фотограф быстро удалился.

Справившись с шоковым состоянием, девушка решила написать заявление.

Ранее сообщалось о другом инциденте в метро Москвы. Женщина сделала замечание пассажирке в никабе, тем самым спровоцировав конфликт.