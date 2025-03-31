В Москве мужчину сняли с рейса, чтобы вручить ему повестку

В московском аэропорту «Шереметьево» 25-летнего мужчину сняли с рейса, чтобы вручить ему повестку. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным канала, парень больше года пытался подтвердить, что негоден к военной службе, в том числе с помощью юристов. Однако дополнительных медкомиссий ему назначено не было, а иск с попыткой оспорить призыв суд отклонил. Также один раз он не явился в военкомат по повестке из-за болезни, о чем своевременно, как утверждается, предупредил.

В результате, когда он в конце марта уже сидел в самолете, вылетающем из Москвы в Астрахань, его экстренно вызвали в комнату полиции в аэропорту. Парень получил повестку и штраф в 30 тыс. рублей за неявку.

Правозащитники утверждают, что в розыск молодой человек объявлен не был и никаких оснований для его задержания у правоохранителей не имелось.

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