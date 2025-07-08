В Москве мужчину арестовали на две недели после угроз его жены из-за обиды на развод

В Москве женщина угрожала мужу, что покончит с собой или отправит его под арест, если он не надумает с ней мириться. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В семье из московских Черемушек однажды случился разлад. Муж и жена разъехались и планировали официально развестись. Однако разлука длилась недолго. Одним вечером, москвичка под влиянием выпитого вина решила наладить отношения с супругом. С этой целью она и заявилась к нему домой.

Их диалог начался на пороге, где женщина сперва попыталась соблазнить мужчину. Но, когда этот трюк не сработал, она пустила в ход манипуляцию: стала угрожать ему суицидом и даже нанесла себе символические травмы. Однако муж проигнорировал и это.

Тогда женщина пошла дальше и пригрозила настаивающему на разводе супругу, что отправит его за решетку. И даже вызвала на адрес его временного проживания полицию. И мужчину задержали за хулиганство, якобы он кричал и ругался матом.

В объяснительной мужчина рассказал свою версию случившегося.

«Поздно ночью приехала пьяная бывшая, домогалась, порезала себя, угрожала. Эти действия жена совершила, так как мы находимся на стадии расторжения брака», — написал он.

Правда, это ему не особо помогло. Суд в итоге встал на сторону супруги, и мужчину отправили под арест на 2 недели.

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