Приехала на встречу с женихом: российские врачи спасли жизнь гражданке Израиля

Необычная история произошла в клинической больнице №4 в Екатеринбурге. Сначала врачи спали жизнь гражданке Израиля, а сразу же после операции она вышла замуж — прямо в медицинском учреждении, передает Telegram-канал Baza.

Слепая израильтянка познакомилась через интернет с ветераном СВО. Через некоторое время женщина прибыла в России, где выяснилось, что из-за диабета у нее почернела стопа.

Чтобы спасти жизнь иностранке, врачам екатеринбургской больницы пришлось ампутировать ей ногу. Сразу же после операции пациентка и ее жених сыграли свадьбу. По словам гражданки Израиля, теперь супругу придется носить ее на руках.

«Володе придется меня носить на руках — об этом мечтает каждая девушка, хотя, разумеется, не по такой причине. Я очень благодарна медперсоналу отделения больницы, где врачи боролись за меня, девочки-медсестры помогли принять моё новое состояние тела, а на регистрацию брака даже надули воздушные шарики», — заявила женщина.

Ранее сообщалось, что пермские врачи спасли двухлетнюю девочку, которая выпала из окна на 10-м этаже. По словам специалистов, они впервые столкнулись с таким случаем.