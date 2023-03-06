В Москве мужчина зарезал возлюбленную и попытался выдать все за самоубийство

4 марта в Москве 35-летний мужчина заколол ножом свою возлюбленную и инсценировал ее самоубийство. Однако полицейским удалось выяснить, как на самом деле обстояли дела. О произошедшем стало известно РЕН ТВ.

По версии москвича, его любимая предпочла сама покончить с собой. На это указывало холодное оружие в ее руке, а также наличие алиби у самого мужчины – его слова подтверждали соседи, которые видели труп. Однако при проверке слов гражданина удалось выяснить совсем иное. Полиция установила, что на самом деле 47-летнюю женщину убил ее любовник. Они вместе устраивали застолье, в ходе которого в какой-то момент он схватился за нож и нанес не менее двух ударов в шею и живот.

По всей видимости, осознав, что совершил преступление, мужчина решил «замести следы» и выдать все за самоубийство. Он сам вложил в руку жертвы орудие, а после позвал соседей, чтобы те были свидетелями.

В результате расследования удалось также установить, что обвиняемый уже был раньше судим в 2016 году. Его судили по статье об угрозе убийством. На этот раз ему грозит тюремное заключение за убийство. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве «мужчина по вызову» задушил своего клиента во время оказания интим-услуг. Для установления всех обстоятельств дела была произведена работа следственно-оперативной группы, а также опрошены свидетели.