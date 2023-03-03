В Москве «мужчина по вызову» задушил клиента во время оказания ему секс-услуг

В Москве возбудили уголовное дело об убийстве, совершенном во время оказания интим-слуг. Сообщается, что мужчина был задушен представителем секс-индустрии. Об этом пишет агентство «Москва».

Преступление произошло 1 марта. Осведомленный источник рассказал изданию, что москвич обратился к «мужчине по вызову» и пригласил его к себе домой. Проживал он в районе Щукино. 29-летний подозреваемый не отказался и прибыл на место для оказания интим-услуг. Однако «свидание» пошло не по плану. Между мужчинами произошла ссора, в результате которой один из них оказался убит.

Гражданин, задушивший клиента, был задержан полицией. На месте преступления была произведена работа следственно-оперативной группы. Чтобы установить все обстоятельства дела также были опрошены свидетели.

Ранее в Приморье мужчина пришел домой к гинекологу супруги и жестоко зарезал его. Сообщается, что он оказался недоволен проведенной врачом операцией. Расправившись со своей жертвой, обвиняемый спрятал тело в диван, после чего обнаружил, что домой вернулась дочь медика. Он связал девочку, выкрал телефоны и скрылся.

Совершившего преступление удалось быстро задержать. Ребенок, освободившись, связался с матерью и рассказал о случившемся. Мужчина сознался в убийстве и принял участие в следственном эксперименте, повторив все свои действия.