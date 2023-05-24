В Москве мужчина вступился за бывшую жену и расстрелял ее сына

В Москве отчим расстрелял пасынка из пневматического пистолета. Поводом послужило плохое поведение подростка по отношению к матери. Подробности произошедшего узнало издание mk.ru.

По информации источника, вечером 23 мая мужчина пришел в квартиру к бывшей супруге, в которой она проживала вместе с сыном. 35-летний россиянин уже давно не жил с ними, но находился в хороших отношениях и периодически навещал. В очередной свой визит он оказался свидетелем ссоры. Отмечается, что мать с ребенком долгое время были в конфликте, однако в один момент все окончательно вышло из-под контроля.

Подросток потребовал у женщины ключи, которые та забрала у него ранее. Но она отказалась, за что получила ряд оскорблений со стороны мальчика. В итоге злость москвички вылилась наружу в виде звонкой пощечины сыну, однако это еще больше распалило школьника. Когда ссора стала еще больше нарастать, в нее решил вмешаться гость. Он заступился за экс-супругу и отхлестал пасынка по щекам, после чего ударил его головой о шкаф.

Не справившись с обидой на членов семьи, парень сбежал из квартиры, выкрикнув новые ругательства. Отчим погнался за ним и получил новые оскорбления в свой адрес. Мальчик заявил, что у него «слабенькие ножки», чтобы пытаться его остановить. Это вывело мужчину из себя. Он достал пневматический пистолет и расстрелял из него ребенка.

Полученные травмы оказались не слишком серьезными, и он выжил. Как только друзья подростка узнали о произошедшем, они вызвали скорую помощь и полицию. На данный момент решается вопрос, что делать со школьником, так как мать после случившегося отказывается забирать его домой. По мнению женщины, интернат пойдет ее сыну только на пользу. Она считает, что его поведение неадекватное, и она уже не может сама с ним справляться.

Сотрудники правоохранительных органов занялись проверкой этого дела.

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