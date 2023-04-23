В Москве мужчина улетел с эскалатора прямо в ящик с яблоками

Мужчина улетел с эскалатора и снес ящик с яблоками. Инцидент произошел в Москве в торговом центре «Европейский».

На видеокадрах видно, что мужчина решил совершить смертельно опасный номер не просто так. Вероятно, он задумался и не успел за своими же ногами. Отправившись в полет с эскалатора, он угодил прямо в ящик с фруктами.

Когда посетитель ТРЦ приземлился, он не выдал своего страха. Мужчина посмотрел на испуганных людей в магазине, вылез из ящика, отряхнулся и продолжил свой путь.

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