17:00, 23 апреля 2023
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В Москве мужчина улетел с эскалатора прямо в ящик с яблоками
Мужчина совершил смертельно опасный полет с эскалатора, приземлившись в ящик.
Мужчина улетел с эскалатора и снес ящик с яблоками. Инцидент произошел в Москве в торговом центре «Европейский».
На видеокадрах видно, что мужчина решил совершить смертельно опасный номер не просто так. Вероятно, он задумался и не успел за своими же ногами. Отправившись в полет с эскалатора, он угодил прямо в ящик с фруктами.
Когда посетитель ТРЦ приземлился, он не выдал своего страха. Мужчина посмотрел на испуганных людей в магазине, вылез из ящика, отряхнулся и продолжил свой путь.
Ранее мы писали, что пятилетний ребенок съел неизвестную траву на даче и впал в кому.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Галина СьюТеги: