В Ленобласти ребенок попробовал неизвестную траву и впал в кому

В Ленобласти врачи госпитализировали девочку после того, как она на даче съела неизвестную траву.

Несчастный случай произошел в Гатчинском районе. Ребенок в возрасте пяти лет отдыхал на даче. По данным, девочка прогуливалась в огороде, заметила неизвестное растение и решила попробовать его на вкус. После содеянного она впала в кому.

Потерпевшая была доставлена в больницу, медики поместили ее в реанимацию.

Отмечается, что дошкольница находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы выясняют подробности случившегося.

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