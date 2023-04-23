16:16, 23 апреля 2023
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В Ленобласти ребенок попробовал неизвестную траву и впал в кому
В Ленобласти пятилетняя девочка впала в кому, съев неизвестную траву в огороде.
В Ленобласти врачи госпитализировали девочку после того, как она на даче съела неизвестную траву.
Несчастный случай произошел в Гатчинском районе. Ребенок в возрасте пяти лет отдыхал на даче. По данным, девочка прогуливалась в огороде, заметила неизвестное растение и решила попробовать его на вкус. После содеянного она впала в кому.
Потерпевшая была доставлена в больницу, медики поместили ее в реанимацию.
Отмечается, что дошкольница находится в тяжелом состоянии. Правоохранительные органы выясняют подробности случившегося.
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