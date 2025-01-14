В Москве мужчина сжег себе ногу из-за возгорания электростельки в ботинке

Житель Москвы получил сильный ожог ступни из-за замкнувшей электростельки в ботинке. Об этом пишет mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло накануне. Мужчина надел ботинки со стельками с электроподогревом на аккумуляторах китайского производства. При выходе из подъезда он ощутил жгучую боль в левой ноге. Россиянин сразу же вернулся домой и снял ботинок, который к тому моменту был уже весь объят огнем. Позднее выяснилось, что причиной возгорания стало замыкание в стельке. В итоге всего за пару секунд сгорел не только носок на ноге, но и почти весь ботинок. Пострадавший получил сильнейший ожог ступни.

Врачи скорой помощи обработали и перебинтовали раны, однако от госпитализации москвич отказался. В настоящий момент житель столицы находится на амбулаторном лечении, делая самостоятельно перевязки. Россиянин уточнил, что стельки он приобрел в обычном магазине, и они исправно работали 1,5 года.

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