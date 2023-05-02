В Москве мужчина спрятался в тоннеле метро, чтобы покурить, и получил арест на 7 суток

В московском метро на станции метро ВДНХ задержали мужчину, решившего покурить в тоннеле для поездов. Он спустился в подземку ночью и воспользовался отсутствием людей, чтобы утолить жажду никотина. Однако насладиться сигаретой ему так и не удалось. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, инцидент произошел ночью 2 мая. Россиянин спустился на рельсы и проник в служебную зону, пока не было поездов. В тот момент сработала сигнализация, и на место прибыли сотрудники полиции.

Мужчину доставили в участок, чтобы разобраться в случившемся. Выяснилось, что ничего криминального он не замышлял, а просто хотел покурить. В итоге на него составили административный протокол по статье о нарушении требований в области транспортной безопасности. Ему назначили наказание в виде ареста на 7 суток.

Ранее в столице объявили в розыск мужчину, который признался на онлайн-сессии с психологом, что собирается устроить теракт. О намерении россиянина рассказала полицейским сама специалист. По ее словам, пациент много жаловался на государство и говорит о желании подорвать себя на Красной площади или в одной из башен Москва-Сити.