В Москве беседа с психологом закончилась для пациента розыском: поделился планами устроить теракт

В Москве психолог после онлайн-сессии с клиентом пошла в полицию и написала на него заявление. Дело в том, что в своих откровениях мужчина признался, что желает устроить теракт на Красной площади или же подорвать себя в одной из башен Москва-Сити. Об этом сообщает Телеграм-канал «Осторожно, Москва».

41-летняя специалист рассказала, что работает в чате поддержки, куда обращаются люди с различными проблемами. Во время очередной смены ей написал мужчина, представившийся Артуром, и около 30 минут жаловался психологу на государство и свою жизнь. Он также признался, что как-то участвовал в митинге, но теперь собирается пойти дальше и устроить теракт.

После завершения сессии, женщина, несмотря на обещание о неразглашении информации, обратилась к правоохранителям, чтобы предотвратить преступление. Она передала сотрудникам данные IP-адрес пациента, а они проверили территории, о которых упоминал мужчина. На данный момент он объявлен в розыск.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения посреди трассы под Краснодаром двух аниматоров. Они возвращались домой, но так и не доехали, так как у них появились проблемы с колесом. Ночью они сообщили, что встретили молодых людей, готовых помочь с ремонтом, однако после этого перестали выходить на связь.