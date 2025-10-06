В Москве мужчина с ножом напал на двух прохожих у стены Цоя

В Москве у стены Виктора Цоя произошло нападение на прохожих. Мужчина с ножом накинулся на двух человек. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, на Арбате произошел конфликт. 49-летний житель столицы напал на двух прохожих и одному из них нанес множественные удары ножом. Второй получил лишь порезы. О случившемся в полицию сообщил очевидец. Сотрудники правоохранительных органов приехали на место и оперативно задержали подозреваемого. Также у него было изъято предполагаемое орудие преступления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Состояние пострадавших на данный момент не уточняется. Также пока не разглашается причина конфликта мужчин.

Ранее в Москве подростка избили после концерта рэпера LOVV66. 17-летний парень утверждает, что на него напали члены команды артиста, которые приняли его за фаната, тайком пробравшегося за кулисы.