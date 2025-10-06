Подростка избили после концерта известного рэпера в Москве: парень обвиняет команду артиста

17-летнего подростка избили после концерта рэпера LOVV66. Пострадавший утверждает, что на него напала команда артиста. Подробности сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, 2 октября несовершеннолетний пришел на концерт в Москве. Он рассказал, что является другом одного из организаторов, поэтому имел проход за кулисы. Однако об этом не знали приятели рэпера.

Как утверждает парень, он стоял в коридоре возле гримерок, когда к нему подошла менеджер LOVV66. Она решила, что он фанат, который пробрался за кулисы. По словам пострадавшего, менеджер схватила его за капюшон и поволокла к выходу, а после к ней присоединился мужчина, который поволок подростка на пол. Несовершеннолетний рассказал, что его пинали ногами и обливали водой.

После случившегося парень отправился в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга и рассечение губы. Вместе с родителями он обратился в полицию. По данным источника, команда рэпера пыталась замять дело, предлагая избитому 10 тысяч рублей.

Ранее в Орске хулиганы избили 12-летнюю девочку в день рождения.