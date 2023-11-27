В Москве мужчина притворился уборщиком, чтобы вскрыть банкомат

В Москве местный житель притворился уборщиком и попытался вскрыть банкомат. Об этом пишет Lenta.Ru.

По данным источника, россиянин, находясь в нетрезвом состоянии, зашел в отделение банкомата, после чего якобы начал мыть пол. В ходе «уборки» мужчина стал думать, как вскрыть банкомат, после чего открыл нижнюю дверцу устройства с помощью обнаруженного на полу металлического предмета. Действия злоумышленника привели к срабатыванию сигнализации на банкомате.

Сам «уборщик» попытался скрыться с места преступления, однако вскоре был задержан правоохранителями. Свою вину задержанный признал, против него возбудили уголовное дело по статье о покушении на кражу.

Ранее в Московской области грабители вывезли на тележке банкомат из ТЦ с 2 млн рублей. Сотрудники службы безопасности обнаружили пропажу лишь через 13 часов.