В Москве мужчина попытался изнасиловать в гостинице 8-летнюю девочку, приехавшую на музыкальный конкурс

В Москве мужчина проник в номер гостиницы и пытался изнасиловать 8-летнюю девочку. Она приехала в столицу для выступления на музыкальном конкурсе.

Подробности сообщает mk.ru.

По информации издания, 45-летний уроженец республики Саха оказался в гостинице на улице Космонавтов. Он выпивал с другом в коридоре, а потом стал стучаться в двери номеров отеля. Один оказался открыт – в номере оказалась девочка, которая приехала с педагогами и ровесниками для выступления на музыкальном конкурсе и должна была играть на свирелях. Ее соседки ушли на ужин, ребенок остался один. Мужчина зашел в номер и закрыл дверь на ключ.

Девочка подняла шум – в дверь стали стучать. Это спугнуло педофила. Его быстро задержала полиция. Происшествие случилось 27 февраля.

Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК РФ. Задержанный арестован. Известно, что ранее он был судим.

4 марта сообщалось, что ведущий Александр Гордон попал в скандал – его обвинили в изнасиловании. Юрист Катя Гордон встала на защиту бывшего мужа.