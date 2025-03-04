«Девушки вешались ему на шею»: телеведущего Александра Гордона обвиняют в изнасиловании

Телеведущий Александр Гордон попал в грандиозный скандал — его публично обвиняют в изнасиловании. В беседе с изданием StarHit юрист Катя Гордон встала на защиту бывшего мужа и раскрыла, как на самом деле обстоит ситуация.

Александр Гордон снова стал предметом активного обсуждения в Сети в связи со всплывшими откровениями некой девушки. Она утверждает, что в 2010 году в возрасте 17 лет подвиглась насилию со стороны телеведущего. По словам «жертвы», она была поклонницей передачи «Закрытый показ», которую вел артист, и написала ему на электронную почту. Между ними завязалось общение, а на личной встрече телеведущий якобы предложил девушке выпить и воспользовался сложившейся ситуацией.

Прожившая с ведущим шоу «Мужское / Женское» на Первом канале шесть лет Катя Гордон вышла на связь после громких обвинений в его адрес. Юрист отметила, что скорее могли изнасиловать Александра Гордона, чем он сам применил бы насилие в отношении девушки.

«В этот период жизни я еще следила за тем, что происходит с ним. И я вам могу сказать, что скорее девушки пытались изнасиловать его, вешаясь ему на шею, особенно когда он был чуть пьян. Поэтому я скорее поверю в ту историю, что в далеком 2010-м кто-то изнасиловал Гордона, чем наоборот. Не верю, и полагаю, что девушка врет. Саша никогда не был склонен к насилию», — заявила Катя Гордон.

Отметим, что 61-летний Александр Гордон известен своей бурной личной жизнью. Телеведущий был женат четыре раза, и в последнее время выбирал избранниц значительно моложе себя. В 2022 году артист шокировал общественность, зарегистрировав брак и обвенчавшись с 20-летней студенткой Софией Каландадзе. Известно, что пара познакомилась в 2018 году, когда девушке было всего 16 лет.

Ранее мы писали о том, что Катя Гордон откровенно высказалась о браке с Александром Гордоном.