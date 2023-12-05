В Москве мужчина по ошибке выпил формалин и умер

В Москве местный житель умер в больнице после того, как отравился формалином. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, ЧП произошло на северо-востоке столицы 30 ноября. 66-летний москвич, ожидающий прихода 55-летней жены с работы, решил выпить что-то спиртное, но не обнаружил в квартире ничего из алкогольных напитков. Поэтому в полутрезвом состоянии мужчина нашел бутылку с формалином, приняв ее за бутылку с водкой, и выпил все содержимое. Позднее оказалось, что 37%-ный раствор формальдегида, являющийся ядовитым веществом, жена россиянина использовала для борьбы с насекомыми.

Мужчина ощутил недомогание и позвонил супруге, объяснив всю ситуацию. Когда женщина вернулась домой, она незамедлительно вызвала «скорую». Уже без сознания пенсионера увезли в реанимационное отделение, где вечером 4 декабря он скончался.

Позднее выяснилось, что мужчина был алкоголиком. Единственным кормильцем в семье была супруга погибшего, которая работала на электромеханическом заводе.

Ранее в Москве 15-летняя школьница, мечтающая похудеть, употребила средство от болезней растений и оказалась в больнице.