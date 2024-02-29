В Москве мужчина лишился обеих ног, пытаясь открыть дверь уходящей электрички

В Москве мужчина лишился обеих ног, когда попытался открыть двери электрички. После случившегося его сразу же доставили в реанимацию. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, утром 29 февраля 27-летний мужчина ждал электричку, сидя на лавочке. Когда вагон подъехал, он задумался и не пошел на посадку. Пришел в себя он, когда машинист уже вновь начал движение. Однако москвич не сдался и попытался самостоятельно открыть дверь.

В этот момент поток воздуха сбил мужчину с ног, и он, соскользнув с платформы, упал прямо на рельсы. В итоге ему отрезало ноги ниже колен.

К станции была вызвана бригада скорой помощи. Пострадавшего забрали в больницу. Сейчас он находится под присмотром врачей.

К слову, за день до этого на станции пострадал и 15-летний подросток. Он хотел залезть на крышу состава, но не смог. Сорвавшись, мальчик полетел вниз и сильно ударился головой. У него диагностировали сотрясение мозга, а также ушиб ребер.

Ранее в Москве пенсионер выстрелил в прибывшего к нему на вызов врача.