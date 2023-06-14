В Москве мужчина изрезал жену с дочерью и забаррикадировался в квартире

В Москве мужчина во время бытовой ссоры напал на супругу и дочь с ножом, а после приезда полиции заперся в квартире. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.

По предварительной информации, россиянин по неизвестной пока причине разозлился на жену и в порыве гнева схватился за оружие. На происходящее в квартире на Южнобутовской улице обратили внимание другие жители многоэтажного дома и вызвали сотрудников правоохранительных органов. А мужчина, узнав об оперативниках, поспешил забаррикадироваться в собственных апартаментах, чтобы избежать ареста.

Приехавшие на вызов службы вскрыли дверь квартиры и помогли выбраться оттуда жертвам москвича. Их травмы оказались не смертельными. Женщину с дочерью передали медикам. Также им предстоит работа с психологом.

К слову, на данный момент мужчину с ножом задержать пока не удалось. Он заперся на балконе, и оперативники теперь ждут, когда он зайдет обратно в помещение.

Ранее в Москве отец избил и изнасиловал маленькую дочь в гостях у друга. Отмечается, что у подозреваемого уже есть две судимости за надругательство в 1980-е и 1990-е годы.